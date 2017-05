Shakira niega enemistad con esposa de Lionel Messi

Shakira negó que exista una enemistad con la futura esposa de Lionel Messi, astro argentino del Barcelona y compañero de equipo de la pareja de la cantante colombiana Gerard Piqué.

"No sé de dónde sacan eso. No lo entiendo para nada, porque además muchas veces nos han visto juntas", dijo Shakira en una entrevista al canal 13 de Buenos Aires cuando se la consultó sobre la supuesta mala relación con Antonella Rocuzzo, pareja de Messi y madre de sus dos hijos varones.



"A alguien se le ocurrió decir una tontería como ésta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor éste. Tenemos una relación excelente", insistió la pareja de Piqué, defensor del Barcelona, y padre de sus hijos Milan y Sasha.



Según medios de prensa españoles, Rocuzzo nunca aceptó a Shakira por considerarla responsable de la ruptura de Pirqué con su amiga Nuria Tomás.



Como para no dejar dudas, Shakira adelantó que "si puedo ir a su boda y a la de Messi, iremos, porque Gerard y Leo son amigos desde que eran pequeñitos". Su asistencia dependerá de que pueda hacerse un tiempo en los compromisos asumidos por el lanzamiento de su último disco "El Dorado".



El capitán del seleccionado argentino se casará con Rocuzzo, su novia desde la infancia, el 30 de junio en su ciudad natal de Rosario.