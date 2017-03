“Sí con tacones, pero caminaste como mero macho”: Grisales a Ana Gabriel

Esta noche el reality de imitación más popular del país ‘Yo me llamo’, arrancó una semana más de presentaciones, demostrando que es el programa favorito de los colombianos.

Con la salida a escena de Ana Gabriel empezaron las críticas, opiniones y halagos para el participante por parte del jurado. El joven, que ha desatado polémica en redes por su buena actuación a pesar de ser un hombre, llamó la atención del jurado por el manejo de su voz y al mismo tiempo de sus tacones.

Pipe Bueno y Cesar Escola, coincidieron en que el imitador cumplió con el reto de usar zapatos altos y que a pesar de algunos “desafines” se destacó esta noche. Mientras que Amparo Grisales afirmó que le faltó aire, estuvo desafinado y que “aunque con tacones, al salir a escena caminó como un mero macho”.

“Aunque estás que te vas, y te vas, y te vas”, es el coro de la canción que interpretó hoy el imitador de José Alfredo Jiménez, quien obtuvo excelentes comentarios de los tres jurados, pero la diva colombiana insistió en que a pesar de las mejoras, hace falta cambiar ese toque de “Cantinflas” que a veces le pone a su imitación, tornándose un poco gracioso.

Y llegó el momento del rock mexicano con Gloria Trevi, quien fue aplaudida con buenos comentarios de los jueces.

Finalmente se prendió la noche con el vallenato de Martín Elías, que con el éxito ‘Cancelada de mi vida’ puso a bailar a los asistentes e inundó el escenario de alegría con su buen show, que fue criticado por los jurados porque en ocasiones se le iba la imitación de la voz del verdadero artista vallenato. Tras bambalinas el participante explicó que estuvo enfermo y que por esa razón sabía que hoy no le iba a ir bien en su puesta en escena.

En riesgo

"No se llama Martín Elías", fueron las palabras finales de los jurados, quienes coincidieron en que esta noche el imitador no logró pasar invicto. ¡Hoy el vallenato no enamoró a los jueces!