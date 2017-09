¿Te acuerdas de 'Aserejé'? Un tuitero reveló el significado de su letra

Si en algún momento escuchaste el estribillo: “Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando", y la cantaste y bailaste sin saber lo que decía, esta nota te interesa.

Se trata del Aserejé, popular tema de la banda femenina 'Las Ketchup', la cual se hizo famosa en 2002 no solo por su 'extraña' letra sino por su divertida coreografía, que ha sido tendencia en muchas fiestas y eventos en distintas partes del mundo.

Y aunque el tema, definido como uno de los mejores del momento, no suena tanto como hace algunos años, volvió a llamar la atención de seguidores en redes gracias al tuitero @Kueaff que se tomó la molestia de explicar el significado de la curiosa letra de la canción.

"Aserejé, ja deje, tejebe tude jebere, Sebiunouba, majabi an de bugui, an de buididipí", es un coro de otra canción que Diego, el personaje principal, está tratando de cantar en inglés porque supuestamente es su favorita, pero por su estado no lo hace correctamente.

@Kueaff sigue contando que Diego va por la calle buscando una fiesta luego de estar bastante drogado. Así sigue con la explicación hasta descifrar toda la letra, que probablemente muchos no han podido entender.

Cabe recordar que 'Las Ketchup' saltaron a la fama con este sencillo, que comenzó sonando en España y debido a su gran éxito se extendió a todo el mundo.

El grupo, conformado por cuatro hermanas de Córdoba, España, lograron pegar tanto el Aserejé que vendieron hasta 7,5 millones de copias y fue número 1 en más de 20 países.

Aquí te dejamos la explicación completa y el video oficial.

Voy a tomarme el trabajo de explicar el Aserejé, porque la gente piensa que no tiene sentido, y tiene un montón de sentido *thread* — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017

La letra empieza "mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando"

Ok el personaje principal es Diego — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017

"Con la luna en las pupilas, y en su traje aguamarina van restos de contrabando"

Es decir, Diego estaba muy muy drogado — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017

"Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo rakatanga"

La disco estaba llena, a Diego le gusta la música — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017

"Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada"

Diego es amigo del DJ y va a pasar su canción favorita. — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017

Y la bailaaaa

Y la gozaaaa

Y la cantaaaaaaaaaaa — milky silver chance (@Kueaff) 19 de septiembre de 2017