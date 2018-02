Cantando la canción 'La Bamba' Will Smith demuestra que sí sabe español

El actor estadounidense Will Smith dejó claro que es un hombre de retos. A través de su cuenta de instagram el recordado 'Principe del Rap' le salió al paso a las críticas de personas que en un video anterior se burlaban de su español.

Y es que el artista grabó un video donde tarareaba la canción ‘La Bamba’.

Will no se quedó quieto y practicó la letra o al menos eso quedó demostrado en un nuevo video donde canta la popular canción. “Mucha gente en los comentarios se burlaban de mí porque no conocía las palabras de ‘La Bamba”, indicó el actor de 49 años.

El video ha alcanzado las 5.357.547 reproducciones y ha recibido muchos mensajes positivos.