Video: La fuerte discusión de Manuel Teodoro con un joven que lo captó fumando

“El delirio de grandeza es el reflejo de un gran complejo de inferioridad”, con esta frase un joven identificado como Gabriel Lopera finaliza la denuncia pública contra el inadecuado comportamiento que percibió por parte del famoso presentador y periodista Manuel Teodoro, en el parque El Virrey en Bogotá.

A través de su Facebook, Lopera cuenta que mientras caminaba ayer por el parque El Virrey, el presentador Manuel Teodoro le pasó al lado montado en su bicicleta y fumándose un puro. Acto seguido, se bajó de la bicicleta y entró a un cajero automático para realizar una transacción.

“Desde afuera le dije amablemente que por favor dejara su cigarro en la bicicleta pues estaba en un lugar cerrado donde además es prohibido fumar”, cuenta Lopera.

Sin embargo, la reacción del presentador de Séptimo Día no fue la mejor pues ante el requerimiento del ciudadano, éste le contestó “¿usted no tiene nada más que hacer?” a lo que el joven le responde “sí, caminar y dar buen ejemplo”. Asimismo prosiguió “Soy Manuel Teodoro y hago lo que se me da la gana”.

La discusión subió aun más de tono cuando Gabriel Lopera toma su celular y graba la actitud de Teodoro. “Quedó en evidencia el tipo de persona que es este señor que se cree la conciencia de un país que a punta de mentiras en su programa Séptimo Día Caracoltv de Caracol Televisión ha sido capaz hasta de acabar con la adopción de niños en Colombia", sostuvo el joven.

El joven narra además que Manuel Teodoro le confiesa que "fuma marihuana todo el día".

El video que ya supera las 30 mil reproducciones ha generado comentarios a favor y en contra de la actitud del periodista.

Para muchos el presentador se “extralimitó” con el joven y otros consideran que, como ser humano, tiene la libertad de asumir un rol diferente al de personaje público.

Este es el video y la denuncia completa.