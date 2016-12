George Michael, el icono pop que encarnó el espíritu de los años ochenta

El británico George Michael, muerto a los 53 años, fue una superestrella mundial en los años ochenta, un cantante y compositor cuyas melodías almibaradas escondían una vida personal tormentosa, entre problemas de drogas y rupturas sentimentales.

Tanto en el seno del dúo Wham! como en solitario, compuso algunos de los grandes éxitos musicales de los ochenta, como "Careless Whisper" y "Faith", vendiendo más de 100 millones de discos a lo largo de casi cuatro décadas.

En los últimos años, sin embargo, aparecía poco en público, y la prensa hablaba más de sus incidentes relacionados con las drogas que de su música.

George Michael, que reveló públicamente su homosexualidad en 1998 tras su detención por atentado contra el pudor en unos aseos públicos de Los Ángeles, asumía su complicada vida privada.

"La gente quiere verme como un personaje trágico, con relaciones sexuales en los aseos públicos y consumo de drogas", pero "yo ya ni siquiera considero eso como debilidades. Es simplemente quien soy", declaró al diario británico The Guardian en 2009.



Rey del mundo

Georgios Kyriacos Panayiotou, su verdadero nombre, nació en el barrio londinense de East Finchley el 25 de junio de 1963, hijo de un grecochipriota y de una inglesa.

Junto a Andrew Ridgeley creó Wham! en 1981. Con su aspecto acicalado, su bronceado permanente, su peinado voluminoso y su imagen hedonista, supieron encarnar el espíritu de la época y se convirtieron pronto en uno de los mayores grupos británicos, con éxitos como "Club Tropicana" y "Wake Me Up Before You Go-Go".

El éxito fue tal que, en 1985, el dúo fue el primer grupo occidental en tocar en China.

Después de colocar cuatro sencillos en el número uno de las listas en Reino Unido, Wham! se separaría en 1986 y George Michael emprendió una carrera en solitario, con la intención de cantar para una audiencia más adulta.

Su primer álbum, "Faith" (1987), mostró un cambio de estilo. El cantante aparecía en la portada vestido de cuero, con una barba de tres días y un pendiente.

El disco, cuyo primer sencillo fue "I Want Your Sex", resultó ser un éxito crítico y comercial con millones de ejemplares vendidos.

Agotado por su promoción, George Michael tardó tres años en sacar su segundo álbum en solitario, "Listen Without Prejudice Vol. 1".

Años después, la muerte de su novio brasileño, Anselmo Feleppa, fue un duro golpe para la estrella.

El cantante reveló su homosexualidad en 1998, un año después de que muriera su madre. Más tarde explicaría que no había querido hablar de eso mientras ella viviera.

Siguió cosechando éxitos en los noventa y a principios de los años 2000, provocando una polémica en 2004 con "Shoot The Dog", una canción contra la guerra de Irak.



'No crean esas tonterías'

En 2009, David Furnish, el marido del cantante Elton John, que cantó en dúo con George Michael en "Don't Let The Sun Go Down On Me", dijo que sus amigos estaban muy preocupados por la salud de la estrella.

En 2010, fue condenado a ocho semanas de cárcel por haber embestido una tienda londinense con su todoterreno, bajo los efectos del cannabis y de medicamentos.

El año siguiente, anunció que se separaba de Kenny Goss tras años de relación, y pasó varias semanas en un hospital de Viena para curar una neumonía que estuvo a punto de matarlo.

En la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012, cantó "White Light", una canción en la que hablaba de su hospitalización.

En 2014, tuvo que ser transportado en helicóptero a un hospital tras caerse del todoterreno que su chófer conducía por una autopista.

Un año después, negó en Twitter las afirmaciones realizadas la mujer de su primo, según la cual el cantante consumía crack y marihuana, y estaba en un programa de desintoxicación.

"Queridos, no crean las tonterías (que leen) en los periódicos de hoy. Vienen de alguien a quien ya no conozco y que no he visto en 18 años", escribió entonces.