Gigi Hadid, "muy emocionada" en Barcelona como imagen de Tommy Hilfiger

La modelo estadounidense Gigi Hadid se ha mostrado "muy emocionada" con la interacción de sus "fans" en Barcelona, donde presentó la colección "TommyXGigi" entre centenares de seguidores que la aclamaban, una demostración de "amor" que la conmueve por "la paciencia" que le dedican.

En una entrevista con Efe, la californiana, con 35'8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, declaró: "Estoy emocionada por la acogida y el apoyo, a veces no entiendo el amor, la paciencia y el tiempo que me dedican".



Vestida de la cabeza a los pies de la firma Tommy Hilfiger, Hadid se mostró muy halagada por la gran acogida en Barcelona, con motivo de su tercera colaboración con la firma estadounidense.



"Normalmente cuando creas una línea no tienes esa interacción con los seguidores así que es muy especial", dijo con una sonrisa de satisfacción tras presentar la nueva colección cápsula diseñada por ella en colaboración con Hilfiger



"TommyXGigi" otoño 2017 está inspirada en los años 90 y en el espíritu "más rebelde" del rock and roll, y la súper modelo comentó que "tiene una prenda para cada persona y se ajusta al estilo de cada uno", una versatilidad que ella misma se aplica.



"A veces me levanto deportista, otras más femenina, así que incluso para mí hay diferentes prendas en la colección", explicó la modelo, quien, entre todas las creaciones, citó la chaqueta de cuero con el logo en la espalda como su "favorita", una prenda que "realmente quería que saliera tal y como la había pensado".



La colección, que se presentó en la tienda que la marca tiene en el céntrico Paseo de Gracia, presenta "looks" que juegan con el contraste entre proporciones "oversize" e influencias deportivas, donde destaca el terciopelo, el denim y la franela, en los que Hadid ha volcado toda su creatividad.



"No puedo decir que sea la única ropa con estilo rock and roll o 'grunge' porque hay más diseños así en el mercado, pero es nuestra forma de verlo y se aproxima mucho al ADN de Tommy y a mi estilo, alcanzando diferentes públicos", matizó Hadid, quien entró en 2016 en el ránking de las 10 modelos mejor pagadas del mundo.



Los fans de Gigi Hadid participaron en un concurso en redes sociales en el que tenía que subir un vídeo inspirado en su canción de rock and roll favorita, tras el que optaban a ganar una invitación para conocer personalmente a Gigi durante el evento.