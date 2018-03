Gigi Hadid y Zayn Malik hablan de su ruptura

Luego de dos años de relación, el cantante Zayn Malik y Gigi Hadid finalizaron su noviazgo.

A través de Twitter, el exintegrante de One Direction confirmó su ruptura con la modelo e indicó que fue en buenos términos.

"Gigi y yo tuvimos una relación muy seria, divertida y repleta de cariño, y siento un gran respeto y adoración hacia ella como mujer y amiga. Es una persona increíble. Agradezco a todos nuestros fans que respeten la difícil decisión que hemos tomado, así como nuestra intimidad en estos momentos. Nos habría gustado ser nosotros quienes compartiéramos primero la noticia. Os queremos a todos", escribió Zayn Malik en el tuit.

Por su parte, Gigi Hadid no se quedó atrás y escribió un mensaje en el que le expresa todo su cariño y le desea lo mejor.

"Los comunicados sobre rupturas suelen parecer muy impersonales porque en realidad no hay ninguna manera mejor de expresar en palabras lo que dos personas experimentan juntas durante más de dos años... no solo en su relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que he compartido con Z. Le deseo solo lo mejor y seguiré apoyándolo como a un amigo por el que siento un cariño y respeto inmensos. Y en lo que respecta al futuro, lo que tenga que ser, será", dijo Hadid.

Recordemos que los rumores de la ruptura iniciaron cuando Zayn dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “Cuando la vida te da limones, debes atraparlos para que no peguen en la m****a cara".