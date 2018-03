"Su recuperación será un milagro": Polilla sobre salud de la 'Gorda' Fabiola

Desde el pasado 21 de febrero se encuentra internada en la Clínica Reina Sofía la humorista 'La Gorda' Fabiola, y desde este jueves está en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del centro médico.

Han sido varios los quebrantos de salud que han afectado en los últimos años a la famosa humorista de Sábados Felices, que es mantenida hidratada a través de una sonda, al no poder tolerar ningún tipo de alimentos en los últimos días.

El también humorista y esposo de Fabiola, Nelson Polonia, ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre la evolución de la salud de la artista y ha agradecido las manifestaciones de afecto y apoyo recibidos. Hoy nuevamente compartió en Instagram un mensaje con respecto al estado de su esposa.

"Amigos, un nuevo día de mi Gordita en la UCI, su recuperación será un milagro, no es fácil, pero con sus lindos mensajes y oraciones la sacaremos adelante; el día de esta foto prometí estar contigo en la enfermedad y sabes que cuentas conmigo...así no me escuches nuestros corazones se comunican", indicó Polilla.

Obstrucción de las arterias fue uno de los padecimientos que sufrió hace algunos años 'la Gorda' y que logró superar para volver a mundo del humor.

Hace tan sólo dos años también pasó por la unidad de cuidados intensivos por una complicación conjunta entre una gastroenteritis viral y una falla renal, de la cual se ha venido recuperado paulatinamente.