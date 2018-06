Video: Graban a pareja teniendo sexo en pleno vuelo

El hecho sucedió en pleno vuelo desde EE.UU hacia México, cuando, a plena luz del día y con los demás pasajeros y miembros de la tripulación presentes, la imprudente pareja decidió demostrarse amor teniendo relaciones sexuales en pleno vuelo.

Fueron los peculiares ruidos y movimientos los que llamaron la atención de la pareja de esposos, quienes se encontraban ubicados en los asientos delante de los infractores.

Tras percatarse de lo sucedido, ambos decidieron filmar la escena con la cámara frontal de sus celulares para poner en evidencia al par de indiscretos.

El video fue publicado en la cuenta de Twitter de Kiley Tully, hija del matrimonio. Allí ella escribió “Mis papás estaban tratando de tener un vuelo tranquilo hacia México, y me enviaron esto...”.

La grabación se publicó este domingo y ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y lo que más sorprende a los espectadores es que el resto de presentes permanecieron indiferentes ante lo sucedido.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) 17 de junio de 2018