Gusi: “Amor con amor se paga”

Andrés Acosta Jaramillo, más conocido como Gusi, estuvo en El Universal para que conozcan su nueva canción “Amor con amor se paga”. También habló de su experiencia en el concurso “La voz teens”, sus gustos y su faceta como papá.

Este artista nació en Puerto de La Cruz, Venezuela, y se crió en Bogotá, pero vivió un tiempo en la casa de sus abuelos en la Costa, afirma que esto fue lo que influyó para que cantara tropi-pop.

El sencillo

Cuenta Gusi que compuso “Amor con amor se paga” hace un año pensando en un amor no correspondido. “Es una historia donde uno entrega todo pero la balanza está desequilibrada”. Tiene ritmos del Caribe colombiano, muy tropical, como se ha caracterizado su música. Está promocionando esta canción que lanzó en octubre, pero en ese entonces participaba como jurado en “La voz teens”. “El programa no me dejó promocionarla porque estaba ocupado con los niños, así que ahora ya salí a hacer la promoción como se debe”, asegura.

Este tema ha tenido una excelente acogida de parte del público, tanto así que grabó versiones nuevas, una de salsa con Luis Enrique, urbana con Pasabordo y la versión carnaval con el Checo Acosta.

La versión original ya tiene videoclip, la producción fue en Cali, la modelo es Daniela Tamayo. El video tiene dos personajes, uno es Gusi, el artista en conciertos, con su gente, en el escenario. Por otro lado está otro artista, que interpreta él mismo, pero es pintor, está encerrado todo el tiempo en su taller y llega una clienta que quiere que pinte su cuerpo y ahí se desarrolla la historia. Asegura que su paso por “La voz” influyó en su carrera artística porque ya tiene mayor reconocimiento a nivel nacional. “Es impresionante el impacto que generó este programa. Mi papel me lo tomé en serio con mis muchachos. Si me invitan otra vez, estaría feliz de volver”. Y en cuanto a su vida personal, expresa que le trajo la satisfacción influir en la carrera musical que iniciaron los participantes: “me volví a encontrar con ese muchacho que fui cuando empecé en la música, tenía sueños, ganas y es lo que vi en ellos”.

¿Por qué te haces llamar Gusi?

-Mi mamá me llamó Gusi desde el primer día de su vida y de ahí en más no volví a ser Andrés.



¿Desde qué edad te interesó la música?

-A los 7 años empecé a tocar la guitarra, a los 13 compuse mis primeras canciones.



¿Qué te gusta hacer?

-Jugar tenis, fútbol, ver a mis amigos, viajar, cocinar, mamar gallo, bailar.

Un color:

-Verde

Número favorito:

-El 1, hay que estar de número uno.

Canción favorita:

-Está difícil, pero una que escucho mucho es “Como nosotros”. de Rubén Blades.

Una experiencia que marcó tu vida:

-La más reciente es “La voz teens”.

Algo que no te gustaría repetir:

-Los errores son parte del aprendizaje y he cometido muchos.

¿Un miedo?

-A un policía gringo

Un amor platónico:

-De las colombianas Sofía Vergara, Margarita Rosa, estoy enamorado de las señoronas (risas).

¿Qué te hace llorar?

-Un encuentro con personas que no veo hace tiempo, por ejemplo, cuando me encuentro con mis hermanos.

¿De qué no te gusta hablar?

-De política.

Si no fueras cantante. ¿qué serías?

-Cantante (risas) no me veo como otra cosa, la música me absorbió, aunque me gustaba el fútbol lo dejé como hobby.

¿Qué sueños te faltan por cumplir?

-Hacer una casa en el mar (risas), componer y cantar una canción con Juan Luis Guerra, tener más reconocimiento a nivel internacional.

¡Vas a ser papá!

-¡Ay ombee! Estoy feliz, tengo mucha ansiedad, no sé qué va a ser. Hemos pensado en nombres pero no hemos decidido hasta cuando sepamos en la próxima ecografía. Seguramente seré un papá pechichón.