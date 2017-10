“Ha sido un balde de agua fría”

“Esto ha sido un baldado de agua para toda la comitiva porque además de la comunidad, la Junta de Acción Comunal nos ha estado preguntando qué pasó con Jhoselyn, y ella hasta el momento no nos ha dicho oficialmente ‘me retiro’, todo lo que sabemos es por ustedes los medios de comunicación”, manifiesta Juan Padilla, el presidente de la comitiva de El Nazareno, comunidad que se quedó sin reina hace algunos días, luego de que su candidata renunciara. El líder llegó hasta nosotros para aclarar que en la renuncia de Jhoselyn Rhenals, la comitiva no tuvo nada que ver.

No la veían lo mismo

Juan Padilla y su comitiva comentan que en un principio, cuando dialogaron con Jhoselyn para que los representara en el Reinado, le preguntaron por su edad y los horarios para evitar contratiempos. En aquel entonces, la reina les dijo que estudiaba de 7 a 11 de la mañana por lo que vieron viable su participación. Sin embargo, después de haber sido admitida, Jhoselyn les dijo que estudiaba de 7 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m., por lo que su horario era más complicado. “Cuando nos dijo eso supimos que las cosas se complicarían porque no la tendríamos 100% disponible. Además que su mamá nos expresó que no estaba de acuerdo por su religión”, dice Padilla.

A las semanas empezaron a notar el cambio de Jhoselyn, pues poco se le veía en los eventos que se hacían para recaudar fondos para su participación y de hecho hubo un bingo, en el que solo permaneció por media hora. “Veíamos que se había vuelto una niña fría y a pesar de eso seguimos ahí con ella, pensamos apoyarla hasta el final, de hecho hasta el último evento, la Caravana de la Alegría, le entregamos lo que necesitaba”, añade.

“Sin notificarnos”

Según ellos mismos, la decepción de la comitiva de El Nazareno se debe a que la joven de 20 años nunca les dijo que no seguiría representándolos. “El lunes vino una tía a decirnos que ella no seguiría, ella no nos ha dicho nada”, comenta Juan, quien ahora dice que buscará apoyar a alguna reina de su misma localidad porque su amor por el Reinado de la Independencia sigue vivo a pesar de haber perdido su candidata.