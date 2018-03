Habla una de las mujeres implicadas en el escándalo con Cardona y Barrios

A dos meses del escándalo que el pasado mes de enero envolvió a dos de los jugadores del Boca Juniors, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, Cintia Jiménez, una de las implicadas se vuelve a referir al caso.

Recordemos que los jugadores habían sido denunciados por dos mujeres, por presuntamente haberlas agredido durante una fiesta en un hotel del barrio Puerto Madero.

El abogado de Cardona y Barrios en una entrevista con Fox Sport, había negado lo sucedido y aclaró que los jugadores si habían conocido a las dos mujeres, pero en circunstancias muy distintas. Además, señaló que todo se trató de un complot para extorsionarlos y dañar su imagen.

Después de casi dos meses, Cintia Jiménez, concedió una entrevista al medio Código de Barras que fue destacada por TN. La mujer señaló “Hubo sexo con los jugadores de Boca. Es mentira que fueron a cortarse el pelo, jamás sacaron una tijera”.

Por todo el revuelo que causó el episodio el mes de enero, la mujer contó ser víctima de muchas amenazas por parte de hinchas del Boca Juniors, situación que junto con los medios y la angustia del caso, generaron estragos en su embarazo.

Así lo dejó claro en las fuertes declaraciones que realizó la mujer, donde contó que durante aquella escena se encontraba en estado de gestación, pero que no informó a los jugadores. Sin embargo, después de toda la polémica que se generó, comenzaron a cambiar muchas cosas y lloraba todas las noches, situación que afectó directamente a su bebé y que finalmente le provocó la pérdida de su criatura.

La mujer dijo en la entrevista que no quiere plata, sino justicia, “Nunca levanté la denuncia y me acreditaron las lesiones. Lo único que me importaba era proteger a mi bebé y eso se rompió; siento que se están burlando. Escuché que decían que nos perdonaban. ¿Acaso son dioses? Tengo mucha bronca. Pero hay que seguirlo judicialmente más allá del miedo. Quiero que se haga justicia por mi bebé", expresó en el programa Código de Barras.