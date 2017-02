Habrá una segunda parte de 'La Reina del Sur'

Hace un año el guionista de 'La Reina del Sur', Roberto Stopello, comentó en una entrevista que existía la posibilidad de realizar una segunda parte de la historia que protagonizó Kate del Castillo.

Ahora, lo que se vio como una lejana posibilidad, muy pronto será una realidad. La actriz mexicana confirmó que la secuela sí va y ya se está trabajando en la nueva temporada.

“Desde que terminé querían hacer la segunda parte, pero yo nunca quise porque me parece que fue tal el éxito que así se tenían que quedar las cosas. […] Pero ya pasaron varios años y como me dijeron cómo sería la historia, me atrajo muchísimo", confesó Castillo, quien interpretó a “Teresa Mendoza”

La Reina del Sur se estrenó por primera veza en 2011 y cuenta la historia de una joven mexicana que se envuelve en las redes del contrabando y narcotráfico.

"Soy muy celosa del proyecto y por eso no he querido hacer una segunda parte. Pero a lo mejor ya es tiempo. A lo mejor ya es hora", agregó del Castillo, quien estrenará el próximo 24 de marzo la serie Ingobernable, que trasmitirá Netflix.

Cabe recordar que Kate mantiene una especie de guerra fría con el gobierno de su país, por presuntamente perseguirla luego de su reunión con el famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán” mientras éste estaba prófugo de la justicia.