"Haré todo para que el CNB regrese a noviembre": Raimundo Angulo

¿Pasó esa prueba de fuego llamada marzo el Concurso Nacional de Belleza?

“Sí. En términos generales, estoy absolutamente satisfecho”, dice Raimundo Angulo, presidente del CNB, con una convicción tal que parece exaltado. Parece, no lo está.

Y continúa: “mira tú que en Barranquilla, que es la sede de la Selección Colombia, se dio la tarde cívica por el partido de hoy -ayer- contra Bolivia… nosotros, para la Batalla de Flores, no tuvimos día cívico. Sí, el Alcalde de Cartagena, que siempre nos ha apoyado, dio la tarde libre a sus empleados, pero no decretó tarde cívica y, aún así, fue maravillosa la Batalla de Flores. A pesar de todos los presagios y de cosas malas para el Concurso y para el desfile, fue extraordinario, un comportamiento impecable. Acudió mucha gente y hasta niños en coches llevaron”.

Las comitivas vinieron, las comparsas también, el desfile en traje de baño en el Hotel Hilton, que este año se convirtió en una fiesta, “fue un éxito rotundo” -dice Angulo-, y el Zarpe de Balleneras se hizo desde la Base Naval y no desde el Centro de Convenciones, como se había hecho siempre, porque en este último se llevaba a cabo un congreso en esa fecha (18 de marzo, sábado). Sí, no hubo la asistencia esperada, “es natural, la gente estaba trabajando -explica Raimundo-. Hay quienes me dicen que el desfile pasó muy rápido, lo estamos estudiando más en detalle. Si hacemos un balance, por ejemplo, podemos decir que cumplimos con nuestros patrocinadores, que la producción de la coronación fue impecable: el show musical fue estelar. Te voy a explicar cómo nos fue el redes e internet con un ejemplo: votaron 50 mil personas, solo en el proceso para elegir a las diez finalistas… la votación total pasó de tres millones. Los cuatro jurados, que fueron extranjeros, se fueron gratamente sorprendidos por lo que significa el CNB para Colombia”.

Dice Raimundo que hay dos ventajas indiscutibles de que el Concurso se realice en marzo: primero, no llueve y, segundo, la ciudad gana un evento cultural más… pero no puede evitar esa nostalgia por noviembre, pues el CNB llevaba más de 80 años años realizándose en ese mes.

¿Entonces el CNB volverá a noviembre?

- Yo voy a hacer todas las gestiones en ese aspecto, pero esa es una decisión que debemos tomar con la junta directiva. Estamos analizando con la junta directiva qué sigue. Vale la pena resaltar una cosa, porque me preguntaban mucho por la calle, es que la sede permanente del Concurso es Cartagena, esto es patrimonio de Cartagena, sin la menor duda. Aunque hagamos otro programa fuera de Cartagena, no quiere decir que se vaya.

Y fíjate, el Concurso se hizo en marzo y la corona volvió a Cartagena después de 17 años. Es una diosidencia.

A propósito… hay quienes dicen que la victoria de la Señorita Cartagena es una estrategia porque la ciudad no está contenta con el cambio de fecha…

-De eso tengo que decir que a los deshonestos, los corruptos, que piensan que aquí hay corrupción están equivocados. El quinto jurado son los colombianos y los cuatro jurados presenciales son extranjeros, y eso no tiene nada que ver. Quien elige a la Señorita Colombia en el CNB es el jurado calificador… los corruptos, con mente corrupta, creen que eso no existe, aquí elige el jurado calificador. Aquí no hay lugar para corrupción, los desafío a que llamen a los jurados y pregunten qué les dice el Concurso… les damos todo el poder para elegir. A la corrupción la combato en la vida pública y la privada.