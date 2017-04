Hasta 9 años de cárcel podría enfrentar el conductor de Martín Elías

Luego del fallecimiento del cantante de vallenato 'El Gran Martín Elías', han surgido varias polémicas sobre las causas del accidente en el que resultó gravemente herido.

Según las autoridades de tránsito de Sucre, el percance obedeció a dos causas principales. Primero, a que al parecer un motociclista se atravesó de forma imprudente la vía (la carretera que de Sincelejo conduce a Coveñas) y por esquivarlo el conductor de la camioneta del artista perdió el control y se volcó.

La otra causa es el exceso de velocidad y el mal estado de la vía. “La Hipótesis que tenemos hasta el momento es que fue exceso de velocidad y mal estado de la vía. Esperamos hacer después con nuestros expertos en accidentalidad vial una verificación de qué fue lo que pasó”, dijo el Viernes Santo el coronel Julio Sánchez, comandante de la Policía en Sucre.

Por su parte, Armando ‘Mando’ Quintero, conductor de la camioneta accidentada, desmintió en Noticias Caracol que él fuera manejando a 220 kilómetros por hora como han afirmado algunas personas.

“Una persona consciente, que lo espera su familia en su hogar, madura y responsable que ya ha circulado por esa vía -yo muchas veces la he cogido y he visto que es de muchos baches, mucho hundimiento en la carretera- no puede andar… a 220 kilómetros por hora. Eso es negativo. (Íbamos) A 120 kilómetros”, insistió ‘Mando’ Quintero.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación preliminar por el accidente que provocó la muerte del cantante vallenato.

La Fiscalía Seccional de Sucre iniciará la recolección de pruebas para verificar si hubo exceso de velocidad e investigará igualmente el robo de las pertenencias de los accidentados, así como partes de la camioneta.

El hecho también es investigado por la Policía de Tránsito que envió peritos desde Bogotá a la zona. Su director, el general Ramiro Castrillón, señaló que las pruebas de alcoholemia salieron negativas.

LA POSIBILIDAD DE UNA PENA

Según Helí Abel Torrado, abogado consultado por el portal Pulzo, si se llega a confirmar que la causa del accidente en el que murio Martín Elías fue el exceso de velocidad, a Armando 'Mando' Quintero le tocaría responder por el delito de “homicidio culposo”.

“El artículo 109 del Código Penal señala que quien por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 32 meses a 108 meses (9 años) y multa (en dinero) de 26 a 150 salarios mínimos (más de 110 millones de pesos)”, explicó Torrado a Pulzo.

“En Colombia, toda persona que cometa un daño originado en un delito doloso o culposo tiene que resarcir ese daño, tiene que indemnizar a las víctimas”, agregó.

Además, le será suspendida la licencia de conducción entre 48 y 90 meses, agrega el artículo.

De acuerdo al medio, tampoco es necesario que alguen interponga una demanda contra el conductor porque este es un delito que puede ser considerado de oficio para la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, el acordeonero Sergio Luis Rodríguez escribió en su cuenta de Instagram que conoce a Armando y da fe de su buen trabajo.

“En medio del dolor tan grande que nos embarga a todos, quiero desearle una pronta recuperación a mi gran amigo @mandoquinterop quien trabajo a mi lado durante ocho años, y de quien doy fe de su calidad humana y profesionalismo como conductor”, escribió Sergio Luis en la red social.