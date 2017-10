¿Hay romance? Polémica en redes por mensaje de modelo rusa a James Rodríguez

La rusa Helga Lovekaty no le pierde la huella a James Rodríguez. Al parecer, la modelo está tan pendiente del colombiano que no duda en comentarle sus fotos en redes sociales y esta no fue la excepción.

Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Rusia 2018, no solo los usuarios expresaron su emoción a través de la web sino también los protagonistas del triunfo sacaron un momento para publicar fotos con mensajes de alegría y orgullo en sus redes.

James, como suele hacerlo, compartió con sus seguidores una foto en Instagram en la que plasmó su felicidad.

“Me enseñaron a nunca dejar de creer. Vamos mi Colombia querida”, dijo el 10 del equipo tricolor.

De inmediato, miles de internautas comentaron la foto y como era de esperarse la modelo le dio 'like' y comentó: “El mejor”, acompañándolo de varios emoticones, lo que ha generado un gran revuelo en redes, pues siguen los rumores de que la rusa y el colombiano sostienen una relación. Además no es la primera vez que la joven comenta las fotos del futbolista. (Lea aquí: Revuelo en redes por comentario de modelo rusa a James Rodríguez en Instagram )

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero seguidores siguen con la duda sobre si la pareja mantiene un romance en secreto.

Cabe recordar que los rumores de la supuesta relación entre Helga y James comenzaron en 2016 cuando la misma Lovekaty en entrevista se declaró fan número 1 del jugador del Bayern de Múnich. Desde ese momento medios afirmaron que la modelo y el jugador colombiano se contactaron en redes sociales y mantenían una relación clandestina, que hoy sería la culpable del divorcio entre Daniela Ospina y el deportista.

Esta son algunas fotos de la sexy modelo que, al parece, se robó el corazón de James.

Sunny Indonesia Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 27 de Sep de 2017 a la(s) 8:13 PDT

So great to do only what I want #monday Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 9:30 PDT

I adore early autumn especially if I understand that it came only by the calendar. What is your favorite season? Una publicación compartida de Helga Lovekaty (@helga_model) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 8:39 PDT