HBO confirma una segunda temporada para su éxito "Big Little Lies"

La cadena de pago HBO confirmó hoy que uno de sus grandes éxitos del año, la miniserie "Big Little Lies", protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, regresará para una segunda temporada que estará compuesta por siete capítulos.

"Esta noticia está inspirada en la abrumadora respuesta del público en todo el mundo", reconoció Kidman en un comunicado donde se especifica que la segunda temporada se basará en una historia de Liane Moriarty, contará con guión de David Kelley y será dirigida por Andrea Arnold ("American Honey") en su debut tras las cámaras.

"Ha sido un viaje increíble. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de seguir explorando estos personajes femeninos y de volver a esta serie con mis amigas", agregó Kidman, que retomará su papel como productora ejecutiva del formato, al igual que Witherspoon.

"Tenemos la oportunidad de traer más historias sobre estas familias de Monterrey (California) al público que las abrazó en primera instancia", señaló Witherspoon.

La segunda temporada girará en torno a la duración de las amistades, la fragilidad del matrimonio y las complicaciones de ser padres, apuntó la cadena.

"Big Little Lies" es un drama sobre cinco madres que viven en la localidad elitista y costera de Monterrey, cuyos hijos de entre seis y siete años acuden a la misma clase en la escuela y cuyas vidas se ven afectadas por un asesinato sin resolver.

La miniserie debutó en HBO a comienzos de año y se alzó con ocho premios Emmy.

Big Little Lies CONFIRMED for second season on HBO with Reese Witherspoon and Nicole Kidman set to return: https://t.co/pwHbojURIA pic.twitter.com/uyXqhnaZFP

— Nicole Kidman (@NicoleKidman) 8 de diciembre de 2017