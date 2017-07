HBO sufre un hackeo y filtran capítulos de sus series

La cadena televisiva de pago HBO reconoció hoy que sufrió un ciberataque por el que varios capítulos de sus series, además de material de "Game of Thrones", han llegado a Internet de forma ilegal.

"HBO ha experimentado recientemente un incidente cibernético que resultó en la puesta en peligro de información patentada", confirmó el canal en un comunicado remitido a la publicación Entertainment Weekly.

"Inmediatamente investigamos el incidente y estamos trabajando con las fuerzas del orden y compañías de ciberseguridad. La protección de datos es una gran prioridad en HBO y nos tomamos con seriedad nuestra responsabilidad de proteger la información que poseemos", añadió.

Los hackers (piratas informáticos) aseguran haber obtenido 1,5 terabytes de información perteneciente a la compañía.

De momento, próximos episodios de las series "Ballers" y "Room 104" han aparecido en Internet, así como material escrito perteneciente, supuestamente, al cuarto episodio de la nueva temporada de "Game of Thrones", según detalla la publicación.

Los piratas amenazan con publicar más material próximamente.

En abril pasado, un hacker penetró la red de Netflix y lanzó antes de tiempo la quinta temporada de la serie "Orange Is the New Black", y en mayo se filtró que la cinta de Disney "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" había sido pirateada, pero el presidente de la compañía, Bob Iger, anunció que era falso.

El mayor hackeo sufrido hasta la fecha por Hollywood se produjo en 2014, cuando el estudio Sony padeció el robo de aproximadamente 100 terabytes de información