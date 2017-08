Hermanas Kardashian donan 500.000 dólares por Harvey

Kim Kardashian West y sus famosas hermanas donaron 500.000 dólares para ayudar a las víctimas de Harvey.

Una vocera de la estrella de realities dijo que ella, su madre y sus hermanas han donado 250.000 dólares a la Cruz Roja y 250.000 al Ejército de Salvación.

Kardashian West anunció la aportación el martes en Twitter y dijo: "Houston rezamos por ustedes". También usó el hashtag #HoustonStrong.

Las Kardashian son algunas de las estrellas que han destinado ayuda a las víctimas del huracán.

It’s heartbreaking to see the devastation in Texas. Text the word HARVEY to 90999 or donate to @RedCross: https://t.co/kGfyrDWBSj

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 de agosto de 2017