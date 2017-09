Hijo de Patricia Teherán hará parte del elenco de 'Tarde lo conocí'

Desde este martes, los colombianos podrán ver la historia de la cantante vallenata Patricia Teherán a partir de las 9 de la noche a través del canal Caracol.

‘Tarde lo conocí’ es la bionovela que desde ya está dando de qué hablar en medios y redes sociales, pues se espera que sea un hit nacional, igual o mejor que ‘Los Morales’, novela sobre la vida de Kaleth Morales.

Es por eso que por estos días todo lo relacionado con Patricia es tendencia en internet. Su vida y obra musical será personificada por la actriz ecuatoriana María Elisa Camargo, quien ha dejado claro que estudió cada detalle de la fallecida artista para hacer un buen debut como protagonista en la producción colombiana.

De esta novela no solo harán parte reconocidos actores del país sino Yuris Alexander Teherán Romero, hijo de la cantante vallenata, quien tendrá un papel en la historia. (Leer aquí: Hijo de Patricia Teherán tiene 20 años imaginando a su mamá y a su papá)

Según Pulzo, el joven está muy orgulloso y alegre de ser parte del elenco, pues quien mejor que él para contar la historia de su madre.

“A veces me toca mirar los conciertos que se dan en la novela y es una emoción muy grande, me eriza la piel, me causa mucho sentimiento”, dijo al mencionado medio.

Agregó que en varias ocasiones grabando escenas, se le venían los recuerdos a la mente, ya que aunque al morir él solo tenía cuatro meses, le han hablado muy bien de ella y tiene claro que fue una excelente mujer y artista.

“Me dicen que era una buena persona, carismática, humilde y, bueno, se ganó el cariño de muchos y eso fue lo que la llevó a ella a ser grande. Me dicen que me parezco a ella en la cara, la nariz, la boca, las expresiones; todo, prácticamente”, explicó Yuris.

El hijo de la intérprete de temas como 'Todo daria por ti', 'Amor de papel' o 'Triste y sola' dijo que aunque no heredó la vena musical de su madre, está abierto a ese mundo por lo que actualmente es DJ. Sin embargo, comenzará a estudiar artes escénicas en la Universidad de Bellas Artes, debido a su gran gusto por la actuación.

Además ha vivido toda su vida en Cartagena en la casa de su mamá y está muy enamorado de su novia Diana Martínez Bernal.

Cabe recordar que Patricia falleció en un trágico accidente de tránsito, en 1995, cuando Yuris era tan solo un bebé, por lo que quedó a cargo de sus abuelos pero al morir ellos, se fue a vivir con un tío, hermano de su madre, y su compañera sentimental. Ellos lo criaron hasta los 5 años, luego se dejaron y él se quedó con ella hasta los ocho años.

Ahora Yuri espera atrapar la atención de la audiencia todas las noches en ‘Tarde lo conocí’ y que con la novela los colombianos amen, aún más, las canciones y la vida de la desaparecida Patricia Teherán.

El pasado 1 de septiembre, se realizó el lanzamiento oficial de la producción en el Hotel Santa Teresa que contó con la presencia de medios de comunicación, actores y todo el equipo de producción de CMO producciones y el canal Caracol.

Teherán fue reconocida por ser la primera mujer, junto a sus compañeras del conjunto 'Las diosas del vallenato', en tener éxito interpretando el vallenato en Colombia y el exterior. Su canción ‘Tarde lo conocí’, compuesta por Omar Geles, la llevó a la cima de la fama.

Aunque un accidente de tránsito acabó con la vida de la cantante cartagenera, su voz sigue sonando en las emisoras del país, mientras ella es recordada como la 'Diosa del vallenato'.