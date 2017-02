¡Histórico! J Balvin entra al libro Guinness World Records

Todo marcha bien para J Balvin. El artista colombiano de música urbana, recibió ayer un Récord Guinness por estar en la primera posición de la lista de Hot Latin Songs de los Estados Unidos por 22 semanas consecutivas, con su tema "Ginza".

El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de Guinness World Records, y en su página informaron que el reconocimiento le fue entregado en Nueva York, donde el artista expresó:

"Estoy muy agradecido con esta bendición, aquí dice que soy oficialmente asombroso, así que gracias Guinness World Records. Imaginé de todo en mi vida, pero en la cabeza no se me pasó lo del Guinness World Records...estoy súper emocionado, muy agradecido con Dios, con la vida, con el público que me apoya y que ha permitido que Ginza haya durado tanto tiempo y esperemos que sea el primero de muchos...".

Ginza llegó al primer lugar en la lista el 11 de octubre de 2015, posición en la que se mantuvo hasta el 12 de marzo de 2016.

J Balvin ha trabajado con artistas de talla internacional como Justin Beiber, Ariana Grande, Major Lazer y Pharrell Williams.

Con este reconocimiento Balvin escribe una página de oro en la trayectoria musical de Colombia en el libro de los Guinness.