Hollywood llora a Carrie Fisher

Amigos, familiares, Hollywood entero y miles de fans en todo el mundo lloraban este martes el fallecimiento de Carrie Fisher, a los 60 años, quien regaló a la historia del cine su inolvidable interpretación de la princesa Leia en "La guerra de las galaxias". A continuación, algunas de las reacciones más sentidas:



DEBBIE REYNOLDS, madre de la actriz:

"Gracias a todos los que han abrazado los dones y talentos de mi amada e increíble hija. Estoy agradecida por sus pensamientos y oraciones que ahora la están guiando a su próxima parada", escribió su madre, la también actriz Debbie Reynolds, en Facebook.



BILLIE LOURD, hija de la actriz:

"El mundo la amó y la extrañará profundamente".



GEORGE LUCAS, creador de "La guerra de las galaxias":

"Fue nuestra gran y poderosa princesa: enérgica, sabia y llena de esperanza en un papel que era más difícil de lo que la gente piensa. Todos la echaremos de menos".



HARRISON FORD, legendario Han Solo:

"Carrie era única, brillante, original. Divertida y emocionalmente intrépida, vivió su vida con valentía".



MARK HAMILL, Luke Skywalker en la saga:

"Sin palabras #devastado"



ANTHONY DANIELS, el legendario C-3PO:

"Pensé que había recibido lo que quería bajo mi árbol (de Navidad). No fue así, a pesar de los buenos pensamientos y oraciones de tantos",



BILLY DEE WILLIAMS, Lando Calrissian en "Star Wars":

"Era una muy buena amiga, a la que le tuve gran respeto y admiración. La fuerza está oscura hoy!"



DAVID PROWSE, quien encarnó al famoso Darth Vader en las trilogías:

"Estoy extremadamente triste al saber que Carrie murió. Fue maravilloso trabajar con ella. Mis condolencias a sus amigos, familia y fans en todo el mundo".



PETER MAYHEW, dio vida a Chewbacca:

"No hay palabras para describir esta pérdida. Carrie era la luz que iluminaba cada habitación en la que estaba. La echaré mucho de menos".



GWENDOLINE CHRISTIE, da vida a Capitán Phasma en la última trilogía:

"Hemos perdido a nuestra princesa".



STEVEN SPIELBERG, director y productor de Hollywood:

"Carrie siempre me asombró. Sus comentarios siempre me hicieron reír y suspirar a la vez. No necesitaba la fuerza, ella era una fuerza de la naturaleza, de lealtad y amistad".



WILLIAM SHATNER, actor de "Star Trek":

"Un extraordinario talento y luz se ha apagado".



BON IGER, director de The Walt Disney Company:

"Millones de personas se enamoraron de ella por encarnar a la indomable princesa Leia; siempre tendrá un lugar especial en los corazones de los fans de Star Wars, así como en el de todos nosotros que tuvimos la suerte de conocerla personalmente".



WHOOPI GOLDBERG, coprotagonizó con Fisher "Soapdish"

"Era la más simpática e inteligente (...) Mis condolencias a Debbie y Billie".



ELLEN DEGENERES, actriz, humorista y presentadora de televisión.

"@CarrieFisher fue una guionista, actriz y amiga brillante. Era muy divertida. No puedo creer que haya muerto".