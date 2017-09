Hollywood se solidariza con las víctimas del terremoto de México

Estrellas de Hollywood y del mundo del espectáculo en Estados Unidos mostraron hoy su solidaridad con las víctimas del terremoto de México, que sacudió el centro del país y que ha causado 158 muertos.

Figuras mexicanas que han triunfado en Hollywood como Gael García Bernal, Diego Luna o Guillermo del Toro fueron de los famosos más activos en las redes sociales, donde publicaron mensajes de tristeza y ánimo así como ayuda útil para casos de emergencia.

"Carnales: abracémonos fuerte y respondamos a esto con cariño y solidaridad. Ayudémonos entre todos", escribió el actor Gael García Bernal en un mensaje acompañado por la etiqueta "Fuerza México".

"A cualquiera en México que necesite publicar mensajes urgentes puede hacerlo por medio de mi cuenta", ofreció el cineasta Guillermo del Toro, quien desde su perfil en Twitter, donde tiene cerca de 750.000 seguidores, rebotó avisos o peticiones de ayuda de ciudadanos afectados por el temblor.

"Cuando veo la reacción de la gente ante eventos como este me da mucha esperanza mi país. Pura solidaridad, amor y compasión", escribió el intérprete Diego Luna.

Por su parte, la actriz latina Eva Longoria lamentó las "horribles noticias" que llegaban de México y dio gracias a Dios porque su familia está a salvo: "Mis oraciones están con todo el mundo".

My heart breaks even more today reading about all those who have been affected by the earthquake in Mexico. Please keep praying!! pic.twitter.com/WPHDNSIaKZ

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) 20 de septiembre de 2017