Hoy, gran noche de elección y coronación de la Reina de Independencia

A las 5 de la tarde de este lunes festivo, el Estadio de sóftbol de Chiquinquirá abrirá sus puertas para recibir a los cientos de cartageneros que se darán cita para apoyar a su favorita en la velada de Elección y Coronación de la Reina de Independencia.

Comitivas, prensa, exreinas y artistas estarán presentes en la gala que tiene a la expectativa a toda la comunidad, pues son varios los nombres que suenan para ganar el título de soberana local.

María Camila Sinning, actual reina, se despide de su título esta noche con una pasarela y un baile sorpresa que viene preparando juiciosa durante todos estos días.

"Para mi ha sido una experiencia muy linda que ha marcado mi vida y la de todas las personas que han pasado por el reinado. Mi vida se divide en un antes y un después de haber participado en el reinado. Me siento nostálgica y cada vez que me llaman a una tarima me dan ganas de llorar porque ya me están despidiendo, pero sin duda alguna es una experiencia gratificante de crecimiento personal y profesional para mi vida y que no voy a olvidar", manifestó la actual soberana de los cartageneros.

Agregó que la mayor experiencia de vida que le dejó el certamen fue la de fortalecer su mente y su espíritu debido a los cambios por los que ha tenido que pasar durante todo el año de reinado. Además conocer aún más la ciudad, ser la embajadora y hablar de las fiestas ante Colombia son otros de los aspectos que destaca de su vivencia como reina de Independencia.

El evento será amenizado por Fuerza Afro, un grupo de MariaLabaja que canta música africana, Rafael Figueroa, quien deleitará con su música romántica y temas cartageneros y Wilson Ángel cantará un éxito en homenaje a las Fiestas de Independencia y otros temas de Joe Arroyo.

Esta será la última oportunidad que tendrán las 30 candidatas para robarse la atención del público y del exigente jurado calificador.