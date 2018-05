Hugh Grant, el "eterno soltero", se casará a finales de este mes

El actor Hugh Grant, uno de los solteros británicos más cotizados, se casará por primera vez a finales de este mes con su novia desde hace seis años, Anna Eberstein, con la que ya tiene tres hijos, informaron medios locales.

Grant, de 57 años, que se hizo famoso en los noventapor sus personajes de charlatán enamorado en comedias románticas ("Four Weddings and a Funeral", "Notting Hill" o "Love Actually"), tiene una larga lista de exnovias, como Jemima Khan o Drew Barrymore.

Los altibajos de su vida sentimental le hicieron ganarse la fama de eterno soltero y él mismo se ha definido como un "solitario y triste hombre viejo".

Sin embargo, desde 2012 mantiene una relación con Eberstein, productora sueca de televisión de 39 años, con quien tuvo su primer hijo ese mismo año, que fue seguido de una hija en 2015 y un tercer bebé hace apenas unos meses.

Este último nacimiento se hizo público por unas declaraciones de la exnovia y mejor amiga del actor, la actriz y modelo Elizabeth Hurley, si bien no reveló el sexo del bebé.

Los tres hijos se suman a los dos que el actor ya tiene de una relación intermitente con Tinglan Hong, recepcionista de un restaurante londinense, con quien tuvo una niña en 2011 y un niño en 2013, cuando ya salía con Eberstein.

La exclusiva de que el actor de "Un niño grande" finalmente se casa surgió de los anuncios de las oficinas del registro del céntrico barrio de Kensington and Chelsea, en la capital británica, donde sus nombres aparecían escritos en la pantalla junto a los de las otras parejas que se habían registrado para un matrimonio civil.

"Este es un día que ninguno de los amigos de Hugh creímos que llegaría, pronto será un pensionista y finalmente se convertirá en un padre de familia", indicaron a los medios británicos fuentes cercanas a Grant, que en 1995 fue arrestado en Los Ángeles, Estados Unidos, por conducta lasciva con una prostituta en su coche.

El intérprete estrenará hoy una nueva serie como protagonista en la BBC, "A Very English Scandal", y se espera que la boda con su prometida se celebre a finales de este mes de mayo.