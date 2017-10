Hugh Jackman, protagonista de Wolverine, ya está en Colombia

Hugh Jackman, el actor australiano reconocido por su papel de ‘Wolverine’ en la serie de X-men ya está en Colombia.

La estrella de Hollywood, conocido por ser amante del café, llegó este viernes en un jet privado al aeropuerto Benito Salas de Neiva, desde allí se trasladó al municipio de Garzón, donde estará este fin de semana visitando fincas cafeteras para grabar unos videos con los cultivadores del grano, con el fin de incentivar el consumo de café en países en desarrollo como Colombia en su país de residencia, Estados Unidos.

Su agenda incluye una visita a la Cooperativa Central de Caficultores del Huila, lugar que acoge a miles de cafeteros de municipios cercanos a Garzón, como Gigante, Agrado, El Pital, Tarqui, Guadalupe y Suaza.

Aunque los detalles de su visita están siendo manejados con absoluta reserva, la llegada de Jackman a Neiva no pasó inadvertida, incluso, a su arribo al aeropuerto se atrevió a saludar en español.

“Hola. I am very, very, very happy to be here” (estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí), dijo el actor nacido en Sídney.