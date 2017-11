Hugo Ospina debe retractarse por llamar “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro

El juez noveno penal municipal con función de control de garantías ordenó a Hugo Ospina, líder de los taxistas de Bogotá, retractarse de haber llamado “delincuente y bandida” a Lina Tejeiro. Esta polémica se remonta al mes del octubre, cuando la actriz expresó en sus redes sociales que apoyaba a la plataforma de transporte Cabify, lo cual generó críticas por parte del taxista.

De acuerdo con el fallo a favor de Tejeiro, Ospina tiene 48 hora para que formule una “retractación explicita” tras insultarla. Asimismo debe eliminar los comentarios que hizo en sus redes sociales contra la actriz.

“Se ordena a Hugo Alberto Ospina que, dentro del término de 48 horas, emita una retractación explícita de la sindicación contra (Lina Tejeiro) de ‘delincuente y bandida’, y de ‘apoyar y comprar cosas robadas e ilegales’, aclarando que esas afirmaciones no se basan en ningún pronunciamiento de autoridad judicial que lo acredite; por consiguiente, que no es cierto lo dicho”, señala el fallo.

¿Qué sucedió?

En octubre, la actriz publicó un video en sus redes donde invitaba a sus seguidores a descargar la aplicación Cabify, y por ello tendrían “3 viajes de $5.000 en Cabify para usuarios nuevos”.

Ante esta invitación, el líder de los taxistas Hugo Ospina, arremetió contra Tejeiro asegurando que "la verdad no sé quién será Lina Tejeiro. Lo único que sé es que es una bandida y delincuente. Me imagino que apoya el narcotráfico o el celular será robado, tiene pinta de comprar cosas ilegales y robadas".

Aunque tanto en Facebook como en Twitter usuarios le pidieron que se retractara de los calificativos con los que se refirió a la actriz, Ospina se mantuvo en su posición.

Ante esto, Lina respondió en sus redes sociales, “solo quiero decirle algo a este señor, ya que está tan pendiente de mis redes sociales: por personas como usted, y taxistas como usted, es que prefiero utilizar una plataforma que me dé seguridad y tranquilidad a la hora de viajar”.

Además, le dijo al empresario “que triste que por taxistas como usted, y por personas como usted, uno ahora se sienta más seguro en un taxi que en un carro particular. Qué tristeza, no todos los taxistas son así, no podemos generalizar”.

