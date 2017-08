¿Humillado? Justin Bieber fue rechazado por hermosa empleada de gimnasio en EEUU

Una recepcionista de un gimnasio en Estados Unidos llamó la atención de usuarios en la web al rechazar a Justin Bieber cuando este preguntó quien era la chica del video de promoción de una bebida energizante publicado en Instagram.

Se trata de Jessica Gober, de 22 años, que trabaja en el gimnasio ‘Fitness on Broughton’, donde precisamente Justin envió un mensaje privado que decía: “¿Quién es esa chica en su última publicación?”.

La joven al ver la publicación se sorprendió y compartió su emoción en redes sociales, mientras que a sus compañeros se le hizo raro que el artista tuviera acceso al video, pues la cuenta solo tiene 70 seguidores y es poco conocida. Sin embargo, el centro de entrenamiento sí le respondió a Justin pero no se conoce qué información le dieron.

Did this actually just happen... lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP

— Jessi (@jessicagober) 9 de agosto de 2017