Imponen banda a la candidata de Córdoba para el Reinado Nacional de la Belleza

Saray Robayo Bechara, una monteriana de 23 años, recibió la banda y el decreto que la acredita como candidata oficial por el departamento de Córdoba al Reinado Nacional de la Belleza, que se realizará en marzo de 2018 en Cartagena.

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y la presidenta de la Corporación del Reinado Nacional de la Ganadería, Otilya Berrocal, presidieron la ceremonia que acreditó formalmente a la estudiante de sexto semestre de derecho de la Universidad del Sinú de Bogotá para representar a los cordobeses en el certamen de belleza.

Desde hace cinco años le habían propuesto que fuera la reina cordobesa, pero diferentes hechos en su vida la habían obligado a aplazar la decisión. "Ya llegó la hora y me voy a proponer llevar a Cartagena toda la alegría que nos representa", dijo la candidata.

Con relación a su preparación señaló que está buscando personas cualificadas que le ayuden en el proceso, pero advierte que para ella lo más importante es la preparación espiritual y mental. "Cada enseñanza la voy a tomar con mucha responsabilidad", sostuvo.

Considera esta oportunidad como un reto más en la vida. "Asumo esta designación con tal disciplina y tal responsabilidad que tengo que hacer un pare en la carrera, son retos que se me presentan en la vida y es hermoso poder exaltar la cultura cordobesa".

Le gusta el golf y la cocina

Saray practica el golf, le gusta la cocina, pero advierte que solo hace platos muy sanos que le ayuden a preservar su salud. Se considera una mujer muy sencilla y muy fresca. Por lo general no se maquilla mucho, aunque su designación ahora la obligará a hacerlo.

Dentro de los capítulos tristes de su vida señala la enfermedad de su madre, Ilse Bechara Castilla, quien hace dos años padeció de cáncer. "Eso ha sido lo más duro que he vivido después de la muerte de mi hermano Juan Manuel y de mi abuelo Elías. Esto me enseñó paciencia, esfuerzo, me hizo más sensible, me enseñó a actuar de una manera responsable y me maduró mucho. Por fortuna es una etapa superada", contó.

Esa misma situación la motivó a donar su larga cabellera a una fundación de niños con cáncer para que les hicieran las pelucas cuando empezaran a perder el cabello. "Yo corté el mío en el mismo momento en que a mi mamá empezó a perder su cabellera".

La reina, de 1.78 de estatura, estudió un año en Francia y también domina el inglés ya que es egresada del Colegio Británico de Montería y vivió en San Francisco, Estados Unidos, mientras su madre, Ilse Bechara Castilla, se desempeñó como Ministra Plenipotenciaria, nombrada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Ahora siente una enorme responsabilidad porque advierte que representar a Córdoba y a su gente es una tarea que debe asumir con todo el rigor y desde ya empezó a prepararse para traer la primera corona a esta próspera región colombiana.