¡Impresionante! Jaden Smith sorprendió con pasos al estilo de Michael Jackson

Jaden Smith dejó a más de uno con la boca abierta durante su más reciente presentación en el festival de ‘Rolling Loud’, celebrado en la ciudad de San Bernardino.

El artista de 19 años interpretó uno de sus temas incluidos en su álbum ‘Syre’ y bailó muy al estilo del Rey del pop, Michael Jackson, lo que sorprendió al público, quienes gritaron y aplaudieron su hazaña.

En video quedó registrado el momento en que el polémico hijo de Will Smith realizó un poco de ‘moonwalk’, paseándose por el escenario y volviéndose tendencia en redes sociales.

Los asistentes no esperaban que Jaden realizara tales pasos, sin embargo el intérprete los sorprendió y cuando repetía la estrofa: “Dientes dorados y bailas como Michael”, se deslizó como el ídolo del pop.

Al parecer, el chico aprendió a bailar gracias a su madre Jada Pinkett Smith, quien desde muy joven aprendió a bailar como Jackson y como otros grandes artistas más.

Como era de esperarse, el joven recibió muchos comentarios en redes de seguidores que elogiaron su buen ritmo.

“¡Wow! Eso se sintió como si estuviera viendo a Michael Jackson poseer a Jaden Smith por un segundo. ¡Poderoso ‘moonwalk’!”, “Jaden Smith hizo el más puro ‘moonwalk’ que he visto desde Michael Jackson”, “No puedo dejar de pensar lo fino que fue el ‘moonwalk’ de Jaden Smith en el festival”, fueron algunos.

Cabe recordar que el chico siempre ha llamado la atención de la prensa por modelar ropa de mujer para una importante marca de ropa y además por su supuesta sexualidad.

Jaden Smith hit the cleanest moonwalk I’ve ever seen since Michael Jackson pic.twitter.com/UhjdExzwnM

— Fashion Waves (@WavesOfFashion) 17 de diciembre de 2017