¡Increíble! La extraña criatura de Pasacaballos ya tiene canción

El pasado 5 de enero los habitantes del corregimiento de Pasacaballos fueron tendencia en redes y medios de comunicación por causa de un supuesto duende o criatura extraña, que según ellos los “atemoriza y ataca a piedras”. (Lea aquí: Alerta por extraña aparición de criatura con “patas de cabra” en Pasacaballos)

El hecho causó tanto revuelo en Internet que la iglesia católica se pronunció e hizo presencia en la calle de El Puerto del corregimiento para atender la situación y pidió a la comunidad que no se dejen intimidar por falsas creencias que solo llevan al caos y a la desesperación. (Lea aquí: En Pasacaballos hablan de pacto con el demonio, la Iglesia se pronuncia)

Luego de esto un video donde aparecía un joven explicando la situación de un supuesto enfrentamiento con la criatura de manera muy chistosa se hizo viral, pasando de ser una situación seria a una burla para internautas.

¡A ritmo de champeta!

Ahora la criatura sigue siendo tendencia, esta vez por una canción titulada ‘El Duende de Pasacaballos’, que ya lleva más de 12 mil reproducciones en You Tube. El tema fue realizado por jóvenes de barrio que se hacen llamar Eifer The King y Dady king The Produccer.

“Se murmura que hay un duende que asusta a la gente así que estén pendientes”, es una de las estrofas del coro de la divertida champeta.

¿Cómo terminará la historia del supuesto duende?. Mientras tanto escucha el tema y opina si te gustó.