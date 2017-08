Investigan a Ozuna por asesinato de reconocido narcotraficante en Puerto Rico

Al parecer el cantante Ozuna no sale de una para meterse en otra, pues esta semana protagonizó un penoso hecho durante un concierto en New Jersey por pegarle a un hombre con el micrófono en la cabeza. Ahora anda en líos judiciales relacionados con la muerte de un narcotraficante, ocurrido el pasado 1 de agosto. (Lea aquí: Fuertes críticas a Ozuna por golpear a hombre en pleno concierto en New Jersey)

Se trata de Carlos Giovanny Báez Rosa conocido como “Tonka”, quien fue sorprendido por sicarios que le propinaron varios disparos hasta causarle la muerte.

El reguetonero, quien estaba siendo buscado por autoridades de Puerto Rico, dio su declaración y explicó porque sus papeles personales, armas y 6 millones de dólares fueron encontrados dentro de una lujosa camioneta Range Rover que estuvo en la escena del crimen y que aparece a nombre de él.

“Claro, sí había tiroteo; estuve a distancia, no presente, pero a distancia. No pude ver a ninguna de las personas porque correr fue mi primera opción”, afirmó el reguetonero Ozuna a Univisión, medio que lo entrevistó minutos antes de presentarse a la Policía. Sin embargo, otras fuentes confirman que el boricua estuvo en el lugar de los hechos pero logró huir.

Agregó que se encontraba en el sector de Paseo Lineal, sitio de los hechos, compartiendo con sus seguidores. Además el intérprete de temas como ‘Tu foto’ o 'Rompe Corazones' aseguró que el mencionado narco era amigo tanto de él como de varios artistas reguetoneros que lo nombraban en las letras de sus canciones.

A pesar de que se encontraron pruebas relacionadas con Ozuna, las autoridades afirman que no han establecido un vinculo oficial por lo que adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que este joven puertorriqueño ha dado grandes pasos en el mundo musical, convirtiéndose en uno de los reguetoneros con mayor popularidad de 2017. Comenzó a componer a los 12 años y desde ese momento no ha parado de cosechar éxitos.

Ha grabado y compartido tarima con De La Ghetto, Arcángel, Anuel AA y Daddy Yankee.