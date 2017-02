Iris Mittenaere, Miss Universo 2016, aclaró rumores sobre su sexualidad

La recientemente elegida Miss Universo, Iris Mittenaere, aclaró los rumores acerca de su sexualidad luego de que varios medios afirmaban sobre su gran cercanía con su mejor amiga, la modelo Camille Cerf, debido a varias publicaciones en Instagram de ambas en el que se les veía muy unidas y afectuosas. Lea aquí: Aumentan los rumores por supuesta homosexualidad de la nueva Miss Universo

En una entrevista realizada por el programa de Telemundo Un nuevo día, Mittenaere conversó sobre diferentes temas, entre ellos su sexualidad.

"No me importa, ella (Camille) es mi mejor amiga, realmente la amo pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio, pero la quiero a ella. No me importa si dicen que me gustan hombres o mujeres, pero en este caso: me gustan los hombres", dijo.

Aunque la Miss no reveló quién es su pareja, los medios franceses aseguran que su novio se llama Matthieu Declercq, quien compartió una fotografía cuando ella fue coronada como Miss Universo.

She did it !! Surréaliste !!!!! Sur le toit de l'univers !!!!! #france #missuniverse #picoftheday # Una foto publicada por Matthieu Declercq (@kokomat) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 8:11 PST

Cabe señalar que una de las reglas de Miss Francia es que la reina puede tener novio, pero no puede aparecer públicamente con él.