Irreconocible: El cambio de imagen de Luis Miguel que confunde a sus seguidores

A solo tres meses del lanzamiento de su nuevo álbum, el artista Luis Miguel revolucionó las redes con una foto publicada por su estilista donde se le ve casi irreconocible.

En la imagen aparece el mexicano más delgado, sin cejas y sin arrugas. Al parecer, el intérprete de ‘La Incondicional’, se sometió a un cambio de look para lucir un poco más joven ante sus fans y volver a ser el galán de México de los viejos tiempos.

La instantánea, que fue compartida por el estilista Emilio Uribe al lado de la estrella, en pocas horas de haber sido subida a la red se viralizó y ya cuenta con miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios negativos de usuarios que expresaron que el cantante tuvo un desacierto con su cambio.

“Será el doble de Luis Miguel”, “será efectos de la luz”, estas son algunas de las opiniones de internautas confundidos en las redes sociales del estilista.

No solo se puede apreciar su nuevo corte de cabello también su nuevo rostro, sin líneas de expresión, ni arrugas, lo que ha generado rumores entre la prensa internacional, que asegura que el Sol de México pasó por el quirófano para someterse a retoques faciales.

Luis Miguel aún no ha dado detalles de su llamativo cambio, pues es sabido que el artista es reservado con su vida personal. Lo cierto es que los seguidores no aprueban el retoque y afirman que no reconocen al nuevo 'Luismi'. ¿Qué opinas del cambio?