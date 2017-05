Itatí Cantoral recupera el papel de villana para Orange is the New Black

La actriz mexicana Itatí Cantoral, conocida por sus papeles de villana en telenovelas como el de "Soraya Montenegro" en "María la del barrio", fue la estrella invitada de un gag cómico de la serie "Orange Is The New Black" para promocionar su quinta temporada con sus conocidas frases como "maldita lisiada".

La intérprete, de 42 años, ya había hecho un cameo para la temporada previa de la serie emitida por Netflix, y en esta ocasión regresa a la piel de "Soraya Montenegro" en un vídeo que publicó hoy la plataforma en redes sociales de cara al estreno de los nuevos episodios, el próximo 9 de junio.

En la escena, Cantoral, ataviada con un mono naranja de presidiaria, se encuentra dentro de la prisión con la "Flaca" Gonzales (Jackie Cruz) a quien desafía con algunas de sus líneas más famosas, como "escuincla babosa" o "marginal".

Gonzales se lo toma a broma, cree que está hablando con "Soraya Montenegro" y va a buscar a su compañera reclusa Maritza (Diane Guerrero) mientras Cantoral se lamenta: "¡así no me van a contratar!".

Ambos personajes, del clan de las latinas de la prisión, recrean la escena de "maldita lisiada" de "María la del barrio" ante la indignación de Cantoral, que se ofrece a interpretarla a su manera, momento en el que aparece "Big Boo" (Lea DeLaria), que se suma a la situación y le pide "llorar en español", en alusión a los subtítulos en inglés que describían el momento del llanto de la villana.