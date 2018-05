J Balvin debuta como diseñador para reconocida marca de ropa

El vínculo de J. Balvin con el mundo de la moda no es nuevo. El artista paisa ha tenido serios coqueteos con las pasarelas más importantes de Europa en los últimos años.

Ahora, debuta como diseñador en una nueva colaboración con la marca Gef.

Convertido en estrella global de la música, nominado en múltiples ocasiones al Latin Grammy y segundo artista más escuchado mundialmente en Spotify, se unió a Gef para anunciar el lanzamiento de la colección Vibras J. Balvin x Gef.

Siendo el primer artista latino seleccionado como embajador del New York Men's Fashion Week y embajador del CFDA (Council of Fashion Designers of America), presenta al mercado de Colombia su primera colección como diseñador.

Una propuesta en colaboración con esta marca de ropa que contará con prendas para mujeres, hombres, jóvenes y niños, y en la que se revelan siluetas urbanas en tonos primarios y vibrantes con fashion prints y accesorios inspirados por el propio artista y creada por talento colombiano.

El debut como diseñador será en la próxima edición de Colombiamoda en Medellín, el próximo martes 24 de Julio a las 8:30 pm.

La colección estará disponible en www.gef.com.co a partir del momento de cierre del desfile y al día siguiente en las tiendas Gef del país.