J Balvin estrena el video oficial de 'No es justo'

Para nadie es un secreto que uno de los artistas del género urbano más famosos del momento es J Balvin. El colombiano últimamente pone a bailar al público con sus canciones, que con pocas horas de estreno terminan siendo un éxito.

En su último álbum ‘Vibras’, el paisa incluyó temas como ‘No es justo’ junto a los puertorriqueños Zion y Lenox, que se ha convertido en uno de los más escuchados de las plataformas digitales, por lo que varios de sus seguidores esperaban con ansias el video de la canción.

Es por eso que Balvin sorprendió este viernes a sus fanáticos con el clip oficial de ‘No es justo’, el cual subió a la web en la noche del 28 de junio y ya cuenta con más de 800 mil reproducciones.

El video fue grabado bajo la dirección de Daniel Durán en Brooklyn y protagonizado por la modelo costarricense Carolina Coto. Además, ha gustado mucho entre los usuarios porque una vez más el reguetonero deslumbra con sus pasos de baile.

Cabe recordar que hace algunas semanas Balvin anunció que gracias a su álbum ‘Vibras, su música es una de las más escuchadas de Spotify con más de 48 millones de oyentes mensuales.

‘Mi gente’ con la participación de Willy Williams, ‘Ahora’, ‘Ambiente’, ‘No es justo’ y ‘Machika’, son las más escuchadas en la plataforma.

Por si no lo has visto, aquí te dejamos el videoclip oficial de 'No es justo'.