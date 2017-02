J Balvin, Vives y Maluma triunfan en Premio Lo Nuestro

Colombia se hizo notar en la gala de Premio lo Nuestro. El motivo fue celebrar a los músicos latinos más destacados. El lema: juntos somos más.

El colombiano J Balvin obtuvo el galardón más importante por segundo año, mientras que Carlos Vives, CNCO y Gente de Zona se coronaron el jueves en la 29na entrega del Premio Lo Nuestro a la Música Latina, en una ceremonia repleta de superestrellas que le pidieron al presidente Donald Trump que aliente la unidad en Estados Unidos.

Arista del año Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 5:11 PST

"Mr. President, usted quiere una América más grande. Una América más grande es una América unida. Señor presidente, usted tiene una oportunidad histórica. íÚnanos!", pidió Vives al mandatario, sin identificarlo por su nombre, al recibir el premio a la canción tropical del año por su éxito "La bicicleta", a dúo con Shakira.

La canción se consagró también como sencillo del año y su colorido clip, filmado entre Barranquilla y Cartagena, obtuvo el premio al video del año.

El cariño de mi pueblo latino!!! Como devolverles tanto cariño gracias!!! @premiolonuestro @shakira @andresproducer #labicicleta #singledelaño #canciontropicaldelaño #videodelaño #premiolonuestro @walterkolm @afoverde @sonymusiclatin Una publicación compartida de Carlos Vives (@carlosvives) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 9:04 PST

J Balvin, en tanto, se destacó como artista del año por segundo año consecutivo.

"Cuando entendí que la música es un medio y no es el fin, fue cuando entendí que la responsabilidad mía es que la gente siga, que siga pa'lante, que haga lo que les dé la gana mientras no pasen por encima de nadie", expresó el músico colombiano al recibir su premio. "El mensaje es que tienen que ser lo mismo, que no sigan las represiones sociales. ... es el momento de que nosotros estemos más unidos, no pienso que sea un momento malo, es un buen momento para estar unidos los latinos".

Por su parte, el reggaetonero Maluma se llevó el galardón en la categoría urbana a Álbum del año: "Pretty Boy / Dirty Boy", y también mejor Artista urbano del año.

El colombiano Juanes presentó su nueva canción, "Hermosa ingrata", en un escenario iluminado de naranja y amarillo que complementaron su chaqueta de estampado africano. Su compatriota Balvin cantó "Sigo extrañándote" y más tarde Vives presentó por primera vez en televisión su nuevo tema, "Al filo del amor", junto a un grupo de bailarinas.

El "Rey de la Bachata" Romeo Santos fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su "extraordinaria" carrera musical, antes de estrenar en el escenario su nuevo sencillo "Héroe favorito". Tras agradecerle a su familia por haberlo apoyado en esta difícil profesión, se refirió a los hispanos.

El Premio Lo Nuestro reconoce a los artistas más destacados de la música latina en Estados Unidos.