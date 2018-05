Así celebran James Rodríguez y Daniela Ospina el cumpleaños de su hija Salomé

Hoy es un día muy importante para James Rodríguez y Daniela Ospina, pues la pequeña Salomé cumple un año más de vida, y sus padres no dudaron en compartir con sus seguidores su felicidad por esta fecha.

El volante de la Selección Colombia publicó una imagen acompañada de un tierno mensaje en Instagram, donde le expresa todo su amor a su hija, que este martes cumple 5 años.

“Han pasado 5 años desde que llegaste a nuestras vidas. Tu sonrisa es mi felicidad, mi mayor reto es que seas una gran persona, ser tu mayor ejemplo. Gracias por alegrar mi vida y ser mi motivación. Feliz cumpleaños hija, te amo muchísimo”, escribió.

Por su parte, Daniela compartió un video con varias imágenes de Salomé desde sus primeros días de vida hasta la fecha, para mostrar el cambio que ha tenido la pequeña en todo este tiempo.

“Hoy es un día para dar gracias. Gracias a Dios y a la vida por tu presencia en mi vida. Hoy es un día para agradecer que tengo un motivo para levantarme cada mañana. Un espejo que me obliga a ser ejemplo. Un recordatorio constante de la necesidad de soñar. Hoy es un día para decir: tengo el mejor regalo y el mejor reto todos los días a mi lado: te tengo a ti, mi hija, mi amiga y mi compañera”, se lee en el post.

Además, en Instagram Stories mostró cuando Salomé se levanta de su cama, le indica que entre a una habitación y la sorprende con muchos globos de colores.

Sorpresas para ti mi mona pic.twitter.com/Xo0zxzyoIP — Dani Salomé (@Danielaospina6) 29 de mayo de 2018

Su abuela paterna, Pilar Rubio, tampoco dejó pasar desapercibido este día y compartió en Instagram: "Hoy hace 5 años llego a mi vida la bendición más linda...un regalo de papa DIOS para nosotros, con ella conocí el amor incondicional, con ella aprendí que la distancia no importa cuando amas alguien, si me dicen que soy una abuela muy alcahueta pero cómo no serlo si ella con con una sonrisa alumbra mi vida".