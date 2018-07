Jassen Gómez, la mente detrás de exitosos clips musicales

Jessen Gómez es sincero y confiesa abiertamente que su idea de hacer videos musicales no fue algo que tuvo en mente desde que era un niño, pero cuando estaba en grado décimo en su colegio, Almirante Colón, fue sintiendo interés en ver cómo se hacían los clips y le perdía tiempo a mirar tutoriales para aprender un poco más. Pasaron los años y decidió estudiar producción de radio y televisión para pulir algunos detalles técnicos, que hoy lo han convertido en uno de los productores preferidos del género urbano.

Empezó con el pie derecho

Jessen Gómez se estrenó en el mundo de los videos musicales a mediados del 2016, cuando grabó el video ‘Enamórame bailando’, del reconocido artista sanandresano Buxxi (Vea aquí el video de 'Enamórame bailando'). A partir de ahí su nombre se empezó a escuchar a nivel local, de hecho empezó a trabajar con artistas de la talla de Jeivy Dance, Zaider, Míster Black, y a nivel internacional con la agrupación La Factoría. En cuanto a su trabajo, el cartagenero admite que siempre trata de que se acerquen lo más posible a videos internacionales. “Me causa mucha gracia porque mucha gente me dice que si yo no pusiera mi crédito, pensarían que el video no es mío sino de alguien de afuera”, expresa el creativo.

Se dejó contagiar

Uno de los proyectos que tiene con más expectativas a Jessen es su lanzamiento como artista. En los próximos días el cartagenero presentará su nuevo sencillo llamado ‘¿Qué pasó?’, que cuenta con la producción de nada más y nada menos que de Dj Tra. “La idea es presentarlo con el video de inmediato. Esto me tiene bastante entusiasmado y espero que la gente, como lo ha hecho conmigo como productor, me apoye como cantante”, finaliza.