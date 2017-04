J Balvin también será condecorado por la gobernacion de Antioquia

En días pasados Maluma recibió de manos del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, el escudo del departamento en la categoría oro, la máxima condecoración del territorio paisa.

El suceso generó todo tipo de comentarios pues a varios les pareció inaceptable que al cantante de "4 Babys" se le diera tal reconocimiento.

Lo que muchos no saben, es que a J Balvin, otro paisa cantante del genero urbano, lo iban a condecorar primero que a Maluma, pero por cuestiones de agenda el "Pretty Boy" tuvo su ceremonia antes.

“Yo se lo manifesté a J Balvin y a su familia, antes que a Maluma. Y yo espero que en vista que ellos tienen obligaciones en el exterior ponernos de acuerdo en una fecha adecuada para que se dé ese homenaje”, afirmó el mandatario.

Así, ahora el turno es para José Osorio Balvin, quizás el cantante de reggaeton más reconocido del país actualmente.

Si bien todavía no hay una fecha exacta, las críticas en redes no se hicieron esperar ya que muchos no entienden y no están de acuerdo con las condecoraciones de ambos artistas, debido a las letras de sus canciones o porque piensan que existen otros personajes antioqueños que merecen más esta distinción.

Condecoración de gobernación de Antioquia para J Balvin, es como condecorar a Gustavo Bolívar por escribir sobre Narcos y Putas...#Burros

— vikingo (@vikingojohn) 12 de abril de 2017