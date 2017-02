Jesse & Joy ganan Grammy a Mejor Álbum Pop Latino

Jesse & Joy, el popular dúo de los hermanos estadounidense-mexicanos Huerta, se llevó este domingo el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino con "Un besito más".

"Muy orgullosos de ser mexicano-americanos. Esto va para todos los hispanos allá afuera, en este país, a cada grupo minoritario, estamos con ustedes", dijo Joy en inglés al recibir el premio en medio de la tensión política en Estados Unidos por el discurso anti-inmigrantes del presidente Donald Trump.



El disco, que ganó Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo en el Grammy Latino que se celebró en noviembre pasado en Las Vegas, superó a "Ilusión" de Gaby Moreno, "Similares" de Laura Pausini, "Seguir latiendo" de Sanalejo y "Buena vida" de Diego Torres.



Los Huerta llegaron a Los Ángeles justo a tiempo para recibir su primer Grammy anglófono, que se une a los seis latinos que ya exhiben en su vitrina, el último por "Un besito más" en la edición de noviembre pasado.



Estaban en Chile en un concierto y viajaron 12 horas para estar en una ceremonia previa a la gala -llamada "Premiere"- que no se transmite por televisión sino por internet y en la que se entregan la mayoría de los premios, 70.



"Un besito más" es el cuarto álbum de estudio del dúo de hermanos Jesse y Tirzah Joy Huerta, que incluye temas bilingües como "Ecos de amor".



El sencillo que da nombre al álbum está dedicado al padre de los Huerta, que falleció durante la etapa de composición de este disco.



Y al aceptar el premio, Joy lo recordó entre lágrimas.



"Tengo que tratar que no se haga un hábito llorar cada vez", dijo.



"Sé que no querías marcharte / sé que te querías quedar / Donde estés un día iré a visitarte / solo guárdame un besito más", dice la letra que Joy canta con Juan Luis Guerra.



Hijos de un mexicano y una estadounidense, estos chicos han retratado esa biculturalidad en su música y han dicho que "Un besito más" puede ser considerado su álbum más osado.



Todo comenzó hace más de 10 años en la sala de su casa: ella tenía 15 años, él 18 y comenzaron a componer.



"Esta es mi vida" fue su primer álbum de estudio, lanzado en 2006. Le siguió "Electricidad" y "¿Con quién se queda el perro", por el que fueron nominados en 2013 al Grammy en esta misma categoría. Ese año ganó Juanes con su disco "Unplugged".



El dúo lanzó esta semana su primer álbum bilingüe, "Jesse&Joy".



El gramófono al Mejor Álbum Pop Latino se lo llevó el año pasado Ricky Martin.