Jessica Cediel cautivó a sus seguidores con su último baile del año

No cabe duda que los bailes en redes no pasan de moda. Así lo demostraron este año varias famosas, que con su sensual movimiento de caderas no pasan por desapercibidas y cautivan a sus seguidores.

Paulina Vega, Greeicy Rendón, Carmen Villalobos, Lina Tejeiro, entre otras, son algunas de las celebridades que se divierten compartiendo sus videos bailando.

Esta vez la encargada de revolucionar las redes fue Jessica Cediel, quien además de ser una de las presentadoras más hermosas del entretenimiento también es una de las más sexis y así lo demostró en su más reciente clip, el cual ella misma catalogó como “el último del año”.

“Bueno... para tod@s l@s que pedían esta canción aquí esta: Tema: Pode se soltar! Artista: @jerrysmithoficial...Brasil. Y con este ( que es el último baile del año) me despido lentamente en 3,2,1... Los amo! A bailar y a ser felices”, fue el mensaje con el que Cediel acompañó su video, que recibió miles de comentarios de elogios y ya cuenta con más de 700 mil reproducciones.

Luciendo un jeans, blusa negra y con el pelo ondulado, Jessica bailó a ritmo de ‘Pode se soltar’, de Jerry Smith, canción brasileña, que al parecer, es una de sus favoritas.

Cabe recordar que durante una entrevista a un reconocido medio nacional, la presentadora fue cuestionada acerca de la polémica que ha estallado en Hollywood sobre abuso sexual, a lo que respondió que en algún momento de su carrera le hicieron varias propuestas a las que sin dudarlo se negó a aceptar.

“Debo decirlo, en algún momento pasó la propuesta de la persona, pero no se consumó el hecho porque yo jamás en la vida lo haría”, dijo la bogotana.