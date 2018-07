Jessica Cediel contó la verdadera razón por la que no estará en 'Yo me llamo'

Desde el pasado 15 de junio, el Canal Caracol abrió la convocatoria de ‘Yo me llamo’, programa diseñado para todos aquellos que se atrevan a representar a su artista favorito y le demuestren a Colombia que son su doble exacto. (Lea aquí: ¡Anímate! Abiertas las inscripciones para la nueva edición de 'Yo me llamo')

En esta ocasión, el programa no contará con la participación de Jessica Cediel como presentadora detrás de bambalinas, lo cual generó dudas entre sus seguidores quienes le preguntaron la razón de su ausencia en esta versión.

A través de un video en redes sociales, Jessica contó que sus compromisos no le permitían presentar el programa, pues los tiempos no coinciden.

“Este año no los voy acompañar en ‘Yo me llamo’ porque ya tenía compromisos previamente adquiridos en los Estados Unidos, entonces para esta oportunidad me tocó decir que no. Muchas gracias a todos por preguntar y estar atentos, ya que significa que les gustó mi participación en el programa”, dijo la presentadora en un video difundido por la web.

Desde el próximo 30 de julio, el canal arrancará con las giras por Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Pereira y Cali.