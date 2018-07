Jessica Cediel comparte sensual baile y cristianos la critican

La presentadora colombiana Jessica Cediel está acostumbrada a realizarse videos bailando y compartirlos en redes sociales, donde cada una de sus publicaciones acumula numerosas reacciones, elogios y comentarios. Sin embargo, su último post en Instagram no ha sido bien recibido por algunos seguidores de la comunidad cristiana.

Cediel, quien el pasado 11 de junio compartió con sus fanáticos que fue bautizada en Miami por los líderes de la Iglesia Vertical de la Florida, ha recibido cientos de comentarios negativos por un videoclip en el que aparece con una blusa escotada y un short, bailando el reggaetón 'Bella', interpretado por Wolfine y Maluma.

Ahí ahí ahí... un pedacito! Una publicación compartida de Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 23 Jul, 2018 a las 3:03 PDT

"El que te hayas bautizado no significa que seas salva!! Ojo con lo que haces, Dios no puede ser burlado..ni te estoy juzgando y mucho menos señalando... te estoy alertando", "oiga y en la iglesia que se bautizó, le aceptan esos bailes y mostrar tanto?", "no eres cristiana, respeta esos bailes son obsenos", son algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores cristianos.

Sin embargo, hubo otros fans que salieron a su defensa, causando un enfrentamiento entre los usuarios por sus creencias.

"Yo no le veo nada de malo que baile si eso la hace feliz", "ella es cristiana a su estilo", "cuantos de los que están aqui de criticos quisieran tener la belleza que tiene esta mujer... dejen la envidia y quizás eso los ayude a rejuvenecer un poco", comentaron los que apoyan a la modelo.

Cabe mencionar que desde que la también empresaria dio a conocer su bautizo, ha sido blanco de críticas, tanto así que ha tenido que desactivar los comentarios en algunas de sus publicaciones y responder los comentarios negativos en las historias.

Tras la ola de mensajes en su post, Cediel compartió horas más tarde una imagen en la que aparece en el mar con el siguiente mensaje:

"Si todo en esta vida fuera tan fácil... cualquier persona haría cualquier cosa! Pero la REALIDAD está muy distante de eso! Por eso antes de juzgar valora el camino que el otro ha recorrido... pues no sabes cuantas batallas ha tenido que pelear para llegar a donde está Cada uno de nosotros tiene una historia... que NO se te olvide".