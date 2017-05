¡Por fin! Jessica de la Peña confirmó que va a ser mamá

A pesar de que los rumores de embarazo se habían conocido hace más de un mes, ahora la misma Jessica de la Peña fue quien lo confirmó a través de sus redes sociales.

Con una emotiva imagen la presentadora reveló, por fin, que está esperando un bebé. En la fotografía se muestra una tierna carta escrita por Lucia, una de las hijas de su esposo, Ernesto Chalela, donde la niña expresa la emoción que siente por la pronta llegada de un nuevo miembro a la familia.

“Con este regalo me despertó esta mañana mi esposo @ernesto_chalela. Cómo no estar agradecida y feliz con estas dos espectaculares y hermosas hijas y familia que Dios me regaló ! Como no amarlas cada día más y más!!!!!! Como no entregarles por completo mi corazón! Me muero por ti Lucy !!!! Te adoroooo”, fue el mensaje con el que Jessica acompañó la fotografía.

Cabe recordar que la noticia de que la colombiana estaba en embarazo fue confirmada por la revista TVyNovelas, quien aseguró que la barranquillera estaría esperando una niña. Hasta ese momento De la Peña no se había pronunciado para confirmar o desmentir la información. (Leer: ¡Jessica de La Peña va a ser mamá!)

Jessica es otra de las presentadoras que se une al ‘Baby boom’ de la farándula colombiana y planea tener dos hijos con su esposo, el cartagenero Ernesto Chalela, con quien contrajo matrimonio el pasado 19 de marzo en el Hotel Santa Teresa, en el Centro Histórico de Cartagena.

¡Felicidades para ellos!