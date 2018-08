Jim Caviezel en su último día de grabación en Cartagena

Después de tantos días de esconderse de la prensa, el actor estadounidense Jim Caviezel fue captado por lente de El Universal, en el Centro Histórico de Cartagena. Le puede interesar: Se conocen primeras fotos de Jim Caviezel filmando en Cartagena Sound of Freedom

Caviezel se encuentra en el Corralito de Piedra desde el domingo pasado en el rodaje de la cinta ‘The sound of freedom’, que cuenta la historia de Tim Ballard, un agente estadounidense que deja su trabajo para enfocarse en la labor de rescatar a niños latinoamericanos, víctimas de tráfico sexual. Lea aquí: Más grabaciones de 'The sound of freedom' en Cartagena: hoy, Avenida Santander

Durante su último día de rodaje en La Heroica, el actor vestía con un suéter, pantaloneta y chancletas.

Jim Caviezel alcanzó la fama internacional al encarnar a Jesucristo en la película “La Pasión De Cristo” (2004). Además ha trabajado en otras películas como “La Memoria De Los Muertos” y “Pablo, El Apóstol De Cristo”.

‘The sound of freedom’ es dirigida por el cineasta mexicano Alejandro Monteverde y producida por el reconocido actor mexicano Eduardo Verástegui; será grabada en Cartagena y Bogotá, donde ya se filmaron algunas escenas.