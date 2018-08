Johanna Fadul criticó en redes a mujer que envió fotos íntimas a su esposo

Johanna Fadul es una de las celebridades que se destaca por tener miles de seguidores en redes y compartir constantemente contenidos sobre su vida laboral y personal. Sin embargo, esta vez la actriz sorprendió a sus seguidores con un video dirigido a todas aquellas mujeres que se le insinúan a los hombres comprometidos.

La reconocida Daniela de ‘Sin senos sí hay paraíso’, se despachó en un clip donde expone su caso, pues al parecer, hay una joven que le mandó fotos íntimas a su esposo, lo cual la disgustó mucho.

En las imágenes vemos a Fadul criticando a esas chicas que acosan a hombres casados y expone su caso, mencionando que una mujer estaría detrás de Juan Sebastián, aún sabiendo que este desde hace 5 años está comprometido.

“Es que no dan cuenta o no saben, que Juan Sebastián Quintero Becaría, o sea mi esposo, es un hombre casado ya hace cinco años. No entiendo cómo pueden haber viejas que sabiendo que es un hombre casado, se le empeloten y, aún más, cuando lo único que él está haciendo es trabajar, o sea, cumpliendo con lo que tiene qué hacer”, dice Johanna en el clip.

Agregó que sabe quién es la persona, pero prefiere no exponerla en redes, sin embargo, al final del video manifestó que este jueves a las 5 de la tarde diría el nombre de la chica para viralizar el caso y que no sigan ocurriendo estos penosos hechos.

“Pues esto lo voy a hacer viral y mañana (jueves 30 de agosto) a las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube, ahí lo voy a contar”, puntualizó Fadul, dejando a sus seguidores a la expectativa.

Juan Sebastián no se ha pronunciado al respecto, por lo que se rumora que podría tratarse de una estrategia publicitaria en la que Johanna estaría trabajando, sin embargo, los usuarios tendrán que estar muy conectados al canal de YouTube de la actriz para saber realmente de qué se trata.

¿Qué piensas del video? Aquí te lo dejamos.