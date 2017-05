Johnny Depp, confirmado para las nuevas cintas de monstruos de Universal

El universo clásico de monstruos del estudio Universal Pictures tendrá una serie de nuevas películas que contarán con Johnny Depp y el español Javier Bardem, informó hoy la compañía en un comunicado.

Este nuevo universo, denominado por el estudio como "Dark Universe", echará a andar el 9 de junio con la llegada de "The Mummy", un personaje interpretado por Sofia Boutella en una cinta donde aparecerán también Tom Cruise, encarnando al soldado Nick Morton, y Russell Crowe en la piel del doctor Jekyll, el personaje que servirá como ancla de la franquicia.

En próximos entregas de esta saga, Depp se hará cargo del personaje del hombre invisible, mientras que Bardem será Frankenstein.

"Nos enorgullecemos enormemente de la creatividad y la pasión que ha inspirado la nueva versión de estos monstruos icónicos de Universal y prometemos a los espectadores que iremos expandiendo esta serie de forma estratégica", indicó Donna Langley, presidenta de Universal Pictures.

Además, el estudio anunció que la siguiente película de este universo será "Bride of Frankenstein", que llegará a las salas en febrero de 2019 con Bill Condon como director.

"'The Bride of Frankenstein' sigue siendo el monstruo femenino más icónico de la historia del cine, y eso es producto del trabajo de James Whale en esa obra maestra, una de las mejores películas de la historia", apuntó Condon.

Alex Kurtzman, director de "The Mummy", será el encargado de supervisar todas estos proyectos junto al guionista David Koepp, el productor Chris Morgan y el cineasta Christopher McQuarrie.

La franquicia girará en torno a Prodigium, una misteriosa organización liderada por el doctor Henry Jekyll (Crowe), cuyo objetivo es evitar que la población tenga conocimiento de la existencia de esos monstruos, para lo que lleva a cabo una operación a escala mundial para localizarlos, estudiarlos y, si es necesario, destruirlos.